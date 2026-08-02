ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟିକା ମୁଁହାମୁଁହି
ଉଭୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 2, 2026 at 8:21 AM IST
ଯାଜପୁର: ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଂଝାରପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁହାମୁଁହି ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ଓ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ବିଂଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନେକ ପଂଚାୟତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି । ବନ୍ୟା ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ପଂଚାୟତରେ ପଶିଯିବା ହେତୁ ଚାଷ ଜମି,କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଂଝାରପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ଓ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇ ଥିଲେ ।
ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟିକା ମୁହାଁମୁହିଁ
ତେବେ ବୈଠକ ପରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ହେବ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହେଇଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଘଟଣା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ବିଧାୟିକା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘାଇ । ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘାଇ କଣ ? ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ । ଏବେ ଯେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏସଆରସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଗୋ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏସଆରସିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଚୁଡା କାହିଁ ନାଁ ଏସଆରସିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି । ଯଦି ଏସଆରସିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇ ନାହିଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନାହିଁ କାହିଁ ଫିଲଡକୁ ଆସି ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ମିଛ ବାଜା କାହିଁକି ବଜାଉଛନ୍ତି ? ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ବେଳେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ?
ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରମିଳା
ବନ୍ୟା ହେବାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ,ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ,ପିଇବା ପାଣି ଓ ମେଡ଼ିସିନ ଆଦି ଷ୍ଟକ ରୁହେ , କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ସାଂସଦ ଆସିଥିବା ବିଧାୟକ ଅଭଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଜବତ କରି ରଖିବା, ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର । ଲୋକ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ, କେତେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ପିଲା କେତେ ଭୁଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ଏସବୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ କାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି । ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମନେ ପଡିଲା । ଆମେ 5 ଦିନ ଧରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ । ସାଂସଦ ଏଠାରେ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ । ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିବ ପଚାରି ପାରିବ । ପ୍ରଶାସନ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ପାରିବେ । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରେକଡିଂ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ସାଂସଦଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଏ ସରକାର ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛି’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖସୁଛି ଜଳସ୍ତର କମୁନି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏବେବି 8 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର