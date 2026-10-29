କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି: ବିଜେଡି, ବିଜେପିର ଭୂମିକା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; 'ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବନାହିଁ'-ବିଜେପି
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ । ବିକାଶର ଅଭାବ ଓ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ୍ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : October 29, 2026 at 8:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆକୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ । ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେଉନି, ଅନ୍ୟପଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଟିଆରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଡାକରା କ’ଣ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ନା ଏହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସରକାର କୌଣସି ମତେ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ, ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି l
କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୋଟିଆ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଖାଇପାରି ନଥିଲା । ୨୦୨୧ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ, ଆବଶ୍ୟକ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଯିଏ ଅନ୍ଧ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅଭାବ ରହିଛି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କେତେକ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ୨୨ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମିଳୁଥିବା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
କୋଟିଆରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓ ସୁନା ଭଳି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଥିବା ଦାବି କରି ଭକ୍ତ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଏହି ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ । କୋଟିଆର ୨୮ଟି ଗାଁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଓ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି । ଏହାସହ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ପେନସନ୍ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା, ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଭୋଟର ତାଲିକାର ନିରପେକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୀମା ବିବାଦର ଆଇନଗତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦଳ ଦାବି ରଖିଛି । ଆଧାର, ରାସନ୍ କାର୍ଡ ଓ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିରପେକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଧାର କାର୍ଡ ନିଜେ ନାଗରିକତା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ଭାଗନେବ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ । କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ କଣ ଅଧିକ କାମ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ରାସ୍ତା, ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ନେଇ ପ୍ଲାନ କରାଯିବ ।
ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ, କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ, ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କୋଟିଆ ଯାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
କୋଟିଆ ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ- ବିଜେପି
"ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସରକାର କୌଣସି ମତେ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ l କୋଟିଆ ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, କୋଟିଆବାସୀ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରହିବେ, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ l କଂଗ୍ରେସ ସମୟରୁ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ରହିଛି ଓ ରହିବ l ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ କୋଟିଆର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ଦୂରେରେ ଥାଇକି ଅଫିସର ଲଗେଇ କାମ କରୁନାହୁଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ l
କୋଟିଆରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ । କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଡାକରା ହେଉ କି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଅଭିମାନ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନବୀନଙ୍କ ଚିଠିର ଜବାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; 'କୋଟିଆର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର