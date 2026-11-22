୧୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବି ମିଳିବ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା
ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ ।
Published : November 22, 2026 at 8:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୋଲିଓମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସବ୍-ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଡେ (SNID) ଅଭିଯାନ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ୨୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆରସି ଭିଲେଜ୍ସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୁଆଇ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୧୨ ହଜାର ୯୦୮ଟି ଟିକାକରଣ ବୁଥ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ବୁଥ୍ରେ ନୁହେଁ, ଯେପରି କୌଣସି ଶିଶୁ ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଟିକା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ୭୩୯ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ସେହିପରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳୀ ଓ ଇଟାଭାଟି ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ୪୦୦ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ୨ ହଜାର ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୁଥ୍ରେ ଟିକାକରଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯିବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କିଓସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଶିଶୁ ଯେପରି ଟିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି , ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ଭାରତ ପୋଲିଓମୁକ୍ତ ରହିଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୦୮ରୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୩୭.୪୮ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱରୁ ପୋଲିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦେବା ସହ ଅଭିଯାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ରେଳଷ୍ଟେସନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମେତ ବିଏମସିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିଓ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର