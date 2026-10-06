ପୋଲିସର ‘ଅପରେସନ ରି-କନେକ୍ଟ’: ଚୋରି ହୋଇଥିବା ୨୦୦ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ
କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଓ ଏସପି ୟଶ୍ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ଯୋଗଦେଇ ଜବତ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 6, 2026 at 8:00 PM IST
Jajpur Police Mobile Mela, ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁରରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ‘ଅପରେସନ ରି-କନେକ୍ଟ’। ଯାହା ଫଳରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ୨୦୦ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ମାଲିକ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ମେଳା କରାଯାଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଫେରାଇଛି ପୋଲିସ ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରେସନ ରିକନେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ୯୨ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ୨୦୦ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ମେଳାରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ (SP) ୟଶ୍ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ଯୋଗ ଦେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଆସି ପାରି ନଥିଲେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଥାନାରୁ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଯାଜପୁର ଏସପି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗର, ବିଂଝାରପୁର, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଯାଜପୁର ସଦର, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଦଶରଥପୁର, ମଙ୍ଗଳପୁର, ବରୀ, କାଳିଆପାଣି, ଜେନାପୁର, ସୁକିନ୍ଦା, ଟମକା, କୁଆଖିଆ, ଜେନାପୁର, କୋରାଇ, ଧର୍ମଶାଳା, ପାଣିକୋଇଲି, ବୈରୀ ଥାନାରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହି ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରି ଧରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ହଜିଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ ପାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ମାଲିକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ସଫଳତା, 304 ମୋବାଇଲ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ: ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ମାଡିବସିଲା ପୋଲିସ; 7 ଗିରଫ, 120 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହଜି ଯାଇଥିବା 114 ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର; ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର