ପୋଲିସ-ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା: ବିତିଲା 24 ଘଣ୍ଟା, ଏବେବି ଅଶାନ୍ତ କାଶୀପୁର

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଥମିନି । ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାଥ

Police villagers clash over road project in Rayagada
ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 8, 2026 at 1:49 PM IST

ରାୟଗଡା: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଏବେ ବି ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି । ବ୍ଲକର କଣ୍ଟାମାଳ, ଶାଗବାରୀ, ବନ୍ତୋଜି ଓ ଆମ୍ବପଦରରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ମେଳି କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 163 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ପୋଲିସ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ:

ଶାଗୁବାରୀରେ ଏକ କମ୍ପାନୀର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ପରେ ସୋମବାର ମଧ୍ଯରାତ୍ରିରେ ଲୋକେ ସଂଘବଧ ଭାବେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ଟିୟର ଗ୍ଯାସ ମାଡ଼ କରିଥିଲା । ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବି ଅନେକ ଆହତ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ରାୟଗଡା SDPO ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାହୁ, କାଶୀପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ଅଣ୍ଡ୍ରାକଞ୍ଚ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅପିଲ୍‌:

ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗିରଫଦାରୀ ଆଶଙ୍କାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ଯାନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପୁଣିଥରେ କାଶୀପୁର ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ଯପଟେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନକରିବାକୁ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସିଜିମାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା

