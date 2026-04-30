ସମ୍ବଲପୁରରେ ସରିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଇମିଂ ଓ କ୍ରସ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଚମକିଲେ ଅଶୋକ ଡନସେନା
ଏହି ଉଦଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ।
Published : April 30, 2026 at 7:52 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ତରଣ ଓ କ୍ରସକଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦଯାପନୀ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଉଦଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ୟୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । 3ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଟି ଦଳର ମୋଟ 140 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମେଡାଲ ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଦ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
କ୍ରସକଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲେ ଅଶୋକ ଡନସେନା
ଡିଜି କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ ଚଳିତ ଥର କ୍ରସକଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଶୋକ ଡନସେନା ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ । ଓଡିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କ୍ରୀଡା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଆସୁଛୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ପୋଲିସର ଖେଳାଳୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ 2 ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିଣି ସାରିଥିବା ବେଳେ 8 ଟି ରୋପ୍ୟ ଓ 13 କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ପାଇଛନ୍ତି ।’’
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ବିସ୍ମିତା ସାହୁ ଜାପାନ ରେ ହେଉଥିବା ଏସିୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଜାପାନରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଜାପାନରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡିଶା ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।’’
ଗତବର୍ଷ ୟୁଏସଏ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଫାୟାର ସାର୍ଭିସ ମିଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର 7 ଜଣ ଖେଳାଳୀ ଭାଗ ନେଇ 20 ଟି ମେଡାଲ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 16 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ରାଶି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ l ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ଖେଳାଳୀ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖୁରାନିଆ କହିଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର