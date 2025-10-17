SI ଜାଲିଆତି ପଛରେ ଦୁଇ ମଡ୍ୟୁଲ-ବିଜୟନଗରମ ଏବଂ ଦୀଘା: ଗିରଫ ହେଲେଣି 123, ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର
SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପୁଣି 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 123 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Published : October 17, 2025 at 3:35 PM IST
କଟକ: SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ଫିଟୁଛି ଗୁମର । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପୁଣି 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 123 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମୁନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୋରା, ରିଙ୍କୁ ମହାରଣା ଓ ସୌମ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯା଼ୟୀ, ମୁନା ମହାନ୍ତି ବସ ବୁକ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 2 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାମରେ ବ୍ୟବଦୃତ ହେଉଥିବା ସ୍କର୍ପିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗିରଫ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୋରା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ସେ ମୁନାକୁ ଶରଣ ଦେବା ସହ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୌମ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁନା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କରକୁ ଧରିବାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଯାବତ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଶଙ୍କର ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି । ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ତାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶଙ୍କରକୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।
Digଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ SPଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ:
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ଭଳି ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତେ । ଦୀଘାରେ ରୁମ ବି ବୁକ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇ ଥାନ୍ତା । ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଏହି ରୁମ ବୁକ କରି ଥିଲା । ଅରବିନ୍ଦକୁ ପୂର୍ଵରୁ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ । ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୁନା ମହାନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ Digଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ SPଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ।
ତୁଳସୀ ଟ୍ରଭେଲସର ବସ ବୁକ ହୋଇଥିଲା:
ସେହିପରି ଗିରଫ ସୌମ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଶାୟୀଙ୍କଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 110 ଜଣ ଆଶାୟୀ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । 30 ତାରିଖରେ ଏହି ଆଶାୟୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର 29 ତାରିଖ ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ 117 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଫସର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦୀଘା ମଡ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିଏ ତାର ଟେର ପାଇନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । କାହିଁକି ସେଠାରେ 110 ଟି ରୁମ ବୁକ କରାଯାଇଥିଲା? ଯଦିଓ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ତଥାପି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ଘୋଟାଲାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଡିଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ହେଉଛି ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ 117 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 114 ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧରା ପଡିବା ଦିନ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଗୁଡିକୁ ଡିଲେଟ କରିବାକୁ କୁହାଯିବା ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଚାଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିଲେଟ କରିଥିଲେ । ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜବତ ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକୁ ଫରେନସିକ ଲ୍ୟାବ ପଠା ଜାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର ।
କ'ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିଲା ପୋଲିସ୍ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା । ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା । ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଅଟକ ରହିଥିବା ୧୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଦଲାଲଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତିନିଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ୨୯ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
ଅଟକଙ୍କ ୧୧୪ ଜଣ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡକୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏମାନେ ବିଜୟନଗରମ୍ରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି: ୧୧୭ ଗିରଫ୍, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SI ଚାକିରି ଜାଲିଆତି: ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ, ‘ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ’ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା