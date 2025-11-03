ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ; ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ କୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକ
ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାପରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : November 3, 2025 at 11:17 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ଶେଷରେ ଗିରଫ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ୍ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ନେପାଳ ସୀମା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଶଙ୍କରକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚକମା ଦେଇ ଶଙ୍କର ଫେରାର ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ଶଙ୍କର କୁଆଡେ ନେପାଳ ବର୍ଡର ଦେଇ ଦୁବାଇ ପଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହ ପୋଲିସ।
ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଚ୍ ସଫ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ରହିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି। ଏହି ମାମଲାରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସିଲିକନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ସିଇଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୦ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୧୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ପରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ବାହାରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ୯ ଦଲାଲ ଏବେ ବି ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବି ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଶଙ୍କର ଗିରଫ ହେବାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗିରଫ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଶଙ୍କର କହିଥିଲା, “ମୁଁ ଲୁଚିନଥିଲି, ଆଇନଗତ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମାଗିଥିଲି। ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆସି ହାଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ପତ୍ନୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ମାମଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇ ଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ପୋଲିସ୍ SI ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ହଜାରେ କୋଟିର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେବେ। ଗିରଫ ସମସ୍ତ ୧୨୪ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ବାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ସିଲିକନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ସିଇଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେ.ଏମ୍.ଏଫ୍.ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମାଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଵ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଅନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର