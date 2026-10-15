ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି: ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କଲା ED; STPL ଓ PSIL ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଛାନଭିନ
ED ଭୁବନେଶ୍ଵର ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୯, ୧୦, ୧୨ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 15, 2026 at 4:05 PM IST
POLICE SI EXAM SCAM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି । ED ଭୁବନେଶ୍ଵର ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୯, ୧୦, ୧୨ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା । ସେସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଓ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ସିଲିକନ ଟେକ୍ଲାବ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (STPL) ଓ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (PSIL)ର ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଡି ଅଧିକ ଖିଅ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏସଆଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ୍ ଅର୍ଥ କାରବାରରେ PSIL ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ।
ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, STPL ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ 'ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଚାକିରି ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ଇଡି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୩ରେ ପିଏସ୍ଆଇଏଲ୍’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର ରଥ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶାଶ୍ଵତୀ ମିଶ୍ର ସିଲିକନ୍ ଟେକ୍ଲ୍ୟାବ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେୟାର କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କଠାରେ କେବେବି ଦାଖଲ କରାଯାଇନି ।
PSILର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଦ୍ଵୟ ଏସ୍ଟିପିଏଲର ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଲିକନ ଟେକ୍ଲାବ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ ନାୟକ ହିଁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଜିଥିଲେ । ସୁରେଶ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆଇଟିଆଇ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ SI ପରୀକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ । ସୁରେଶଙ୍କ ଏହି ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମୀର ଓ ପତ୍ନୀ ଶାଶ୍ଵତୀ ଆଇଟିଆଇ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଜଣାଇନଥିଲେ । ଏହି ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁ ସୁରେଶ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହାତେଇ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ED ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲା ପୋଲିସ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହି ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ସିିବିଆଇ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୮ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୧ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ବଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ।
ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ଓ ୬ରେ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ରାତିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ୩ଟି ଏସି ସ୍ଲିପର ବସକୁ ପିଛା କରିଥିଲା । ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ୩ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ୧୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ୧୧୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୪ ଜଣ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ୍ ଯାଉଥିଲେ । ଏନେଇ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇ ୩ ଦଲାଲ ଓ ୧୧୪ ଜଣ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା; ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିଲେ ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- SI ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲା; ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର