ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି: ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେଣି ଆଶାୟୀ

ଦିନ ଗଡ଼ିଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମନବଳ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶାରିରୀକ ଭାବେ ଫିଟ୍ ରହିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗଡିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।

Police SI exam fraud, delay in announcing re exam date
ପୋଲିସ SI ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେଣି ଆଶାୟୀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 6:37 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 6:45 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଅଧିକ ଚଳାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲା ପୋଲିସ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏବେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ମାମଲାର ଖିଅ ଖୋଜୁଛି। ଏଯାଏ ମୋଟ 130ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି କେବେ ହେବ ସେନେଇ ବିଭିିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନ ଗଡ଼ିଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମନବଳ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶାରିରୀକ ଭାବେ ଫିଟ୍ ରହିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ କେତେଜଣଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗଡିଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।

ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆଶାୟୀ
ଜାଲିଆତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 'ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ କରପଶନ୍' ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଖବଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଗୁରୁବାର (ଫେବ୍ରୁଆରୀ 5) ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନେ ଗର୍ଜିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗଠନର ଆବାହକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଶାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରି ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଜୋରଦାର ଦାବି କରିିଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।



ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ
ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ କରପଶନ୍ ସଙ୍ଗଠନର ଆବାହକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାରୁ ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଗଲା। କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମସୁଧା କରୁଥିଲେ। ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି ଦୁର୍ନିତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ୍ ହେଲା। ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ନିିଯୁକ୍ତି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ୍ ପଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଭବ କରି ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନ ହେବା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ? ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୟସସୀମା ରହିଛି। ଶାରିରୀକ ଭବେ ଫିଟ୍ ରହିବା ସମ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲା ସକାଳୁ ଉଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିବ ? ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିି ମେଧାବୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସରକାରଙ୍କ ମାାନସିକତା, ଉଦାସୀନତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି। ମେଧାବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତାହା ପାଳନ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ନ ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ କରପଶନ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ' ବୋଲି ବିିଭୂତି କହିଛନ୍ତି।




ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉ
ଏସଆଇ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମୟେଶ କୁମାର ବନଛୋର କହିଛନ୍ତି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏହି ଜାଲିଆତି ଭାରତର ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଏହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଜାଲିଆତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଭଳି ବାଟକୁ ଆପଣେଇବେ ନାହିଁ।


ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ହରେଇ ସାରିଲୁଣି
ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱରର ଶୁଭ୍ରାଜ୍ୟୋତି ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସରକାର କଣ ପାଇଁ ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କେତେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଜଣେ ମହିଳା ଆଶାୟୀ ଭବେ ଆମେ ଆଜି ଅବିବାହିତ ଅଛୁ ତ କାଲି ବିବାହ କରିବୁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାରିରୀକ ଭାବେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବୁନି। ପରୀକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର ବାତିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଡିମିଟ୍ କାର୍ଡ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ କିମ୍ବା ମାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଆମେ ହରେଇ ସାରିଲୁଣି। ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ ବସଛନ୍ତି ? ହୁଏତ ନିଜର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଚିିନ୍ତାରେ ଅଛୁ' ବୋଲି ଶଭ୍ରାାଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି।



ଶଙ୍କର-ସୁରେଶଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ସିବିଆଇ ଖୋଳତାଡ
ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ (ଓପିଆରବି) ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରାାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଇଟିଆଇ ଲିମିଟେଡ୍ ନେଇଥିଲା। ଆଇଟିଆଇ ଠାରୁ ସିଲିକନ୍ ସଂସ୍ଥା ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ପରେ ସିଲିକନଠାରୁ ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ସଂସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲା ଶେରଗଡ ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣଛାଇ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏହି ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ । ସିଲିକନ୍ ଟେକଲାବ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ଶଙ୍କର ମିିଳିତ ଭାବେ ଜାଲିଆତି ଯୋଜନା କରିିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା । ଶଙ୍କର ଓ ସୁରେଶ ଏବେ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଉଭୟଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ସିବିଆଇ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି।



ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ କନିଶନ
ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଗତ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବଚ୍ଛିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବିିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଟାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ODISHA POLICE RECRUITMENT BOARD
SUB INSPECTOR RECRUITMENT SCAM
CBI
SI RECRUITMENT SCAM

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

