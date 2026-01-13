ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ବେକ କଟିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍; ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ଚଢଉ, ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ବେଆଇନ ଚାଇନା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢାଉ । ୭୦ ବଣ୍ଡଲ ସୂତା ଜବତ ।
Published : January 13, 2026 at 8:59 AM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଗତ ରବିବାର ଗୁଡ଼ି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବେକରେ ଲାଗି ୨ ଜଣଙ୍କ ବେକ କଟିଯିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ । ବେଆଇନ ଚାଇନା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ୭୦ ବଣ୍ଡଲ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଆଇନ ଚାଇନା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀବାସିନ୍ଦା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏକ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହର ହେବା ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧାମ । ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଞ୍ଜା ଲାଗିଥିବା ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡେଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ତାହା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀ ଓ ପଦଚାରୀମାନେ ଆହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ (Drive) ଚାଲାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁମୋଟ ୭୦ ବଣ୍ଡଲ୍ ମାଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଅବୈଧ ଭାବେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଢ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଆଇନତଃ ଅପରାଧ । ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସହର ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଞ୍ଜା ଲାଗିଥିବା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଯଦି କେହି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବେ, ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ କିମ୍ୱା ୧୧୨ କୁ କଲ କରି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ପୁରୀ ପୁଲିସ ସହରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଆହୁରି କଢ଼ା କରାଯିବ । ପୁରୀ ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭ ଭାରତ, ପୁରୀ