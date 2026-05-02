ଲୁରେଟାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ମୋବାଇଲ୍ ଫେରାଇଲା ପୋଲିସ: ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛିନତାଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମାଲିକ

ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Police return seized mobile phone Owner had been robbed in various places
ଲୁରେଟାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ମୋବାଇଲ୍ ଫେରାଇଲା ପୋଲିସ: ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛିନତାଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମାଲିକ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
ବାଲେଶ୍ୱର: ହଜିଥିବା, ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଚୋରି ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ସରକାରୀ CEIRରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ହଜିଥିବା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ୩୫ଟି ମୋବାଇଲ ଆଜି (ଶନିବାର) ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଫେରସ୍ତ କରିଛି ।

ଲୁରେଟାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ମୋବାଇଲ୍ ଫେରାଇଲା ପୋଲିସ: ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛିନତାଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମାଲିକ (ETV BHARAT ODISHA)

ସାଇବର ଥାନା ଜରିଆରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏହି ମୋବାଇଲ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡକା ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏସପି ଅଫିସରେ ପହଁଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକ ହଜିଥିବା କଥା ପୋଲିସ ଜୋର ଦେଇ କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପୂଜା କିମ୍ବା ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛି ।


ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଦିବ୍ୟାପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ନା ଦୋକାନରେ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ସେ ଆଜି ମୋବାଇଲ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ମୋ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପଛ ପଟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖି ନଥିଲୁ । ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ତାପରେ ଆମେ ରେମୁଣା ଥାନା ଓ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ । ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଜି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଗଲି । ମୋବାଇଲ ଯିବା ପରଠାରୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲି ।"



ମୋବାଇଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଦେବଜ୍ୟୋତି ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"CEIR ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ହଜିବା ନେଇ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକ ଟ୍ରାକ କରାଯାଏ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହଜିଥିବା ମୋବାଇଲ ମାଲିକ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ତା ପରେ ଧୀରେଧୀରେ ଏସବୁ ଧରାପଡ଼ିଛି । ସମୁଦାୟ ୩୫ଟି ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲୁ ଯେ, ଏସବୁ ହଜିଥିବା ମୋବାଇଲ, ଆଉଥରେ କହୁଛି ଏସବୁ ହଜିଥିବା ମୋବାଇଲ । ମାନେ ୟା ଭିତରେ କିଛି ବି ଅଫେନ୍ସ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ହଜିଥିବା ମୋବାଇଲ ଆମେ ରିକଭର କରିଛୁ । ତା ପରେ ଆଉକିଛି ତଦନ୍ତ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି । ଆମେ ତା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଯେତେବେଳେ ତାହା ରିକଭର ହେଉଛି ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲାପରେ, ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପକେଟରୁ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

RECOVER MOBILE RETURN
BALASORE POLICE
RETURN SNATCHING MOBILE
ମୋବାଇଲ୍ ଫେରାଇଲା ପୋଲିସ
RECOVER MOBILE RETURN

