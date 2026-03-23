ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ଲୁହା ରଡ୍ ଚୋରି ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ୪ ମାସ ଧରି ନିର୍ଯାତନା, ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ
ଲୁହାରଡ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ, ୪ ଦିନରେ ଥରେ ମିଳୁଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସର ତନାଘନା । ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : March 23, 2026 at 11:56 AM IST
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା କାଠକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣାଘାଟି ଗାଁରୁ ଏକ ଲୋମହର୍ଷକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାମାନ୍ୟ ଲୁହା ରଡ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତଗୋଡ଼ରେ ଚେନ୍ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଘରେ ୪ ମାସ ଧରି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
ଲୁହା ରଡ୍ ଚୋରି ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା:
ନିର୍ଯାତିତ ଯୁବକ ପୁରୁଣାଘାଟି ଗାଁର ହରିହର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୪ ମାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶିବରାଜଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଲୁହା ରଡ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଶିବରାଜଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ଆଣି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଘରେ ଲୁହା ବେଡ଼ି ପକାଇ ରଖିଥିଲେ । କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ପାତ୍ରରେ ମାତ୍ର ୪ ଦିନରେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ ସମୟ ସମୟରେ ମାଡ଼ ବି ମାରାଯାଉଥିଲା । କାଳେ ସେ ଖସି ପଳାଇ ଯିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଥ ସହ ଲୁହା ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ତାଲା ପକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିର୍ଯାତନାରେ ଶିବରାଜଙ୍କ ଭାଇ ଅନୀଲ ଓ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ମନୋଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
ଦୀର୍ଘ ୪ ମାସ ଧରି ଘଟଣା ଜଣାପଡିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡିପିଓ କମଲ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଘର ଲୋକେ ଏଭଳି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଛି ।" ଏହାକୁ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିବା ବୋଲି ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡିପିଓ କମଲ ପଣ୍ଡା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏନେଇ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର