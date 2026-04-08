ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଇ ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ; ମୁହଁ ଖୋଲୁନି CWC, ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଛି ପୋଲିସ
ଗାୟତ୍ରୀ ଛୁଆର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିବାରୁ ତୁଳସୀ ସତନମୀଙ୍କୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ସତନମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : April 8, 2026 at 5:40 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: 2 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଇରିଗେସନ କଲୋନୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ପୋଲିସ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେର କମିଟି (CWC) କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇଟି GD କରିଥିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ପ୍ରଥମ GDରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ GDରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ସଦର SDPO ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କରିଛନ୍ତି ଯେ , ପ୍ରଥମ GD ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ GD କାହିଁକି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହି ଘଟଣା ନେଇ CWC ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ପଚାରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିଥିବା ବେଳେ CWC ର ନୀରବତା ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଲା, ଗତ ୩ ତାରିଖ ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ନାଗ ନାମକ ମହିଳା ତାଙ୍କର ୨ ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଇରିଗେସନ କଲୋନୀର ତୁଳସୀ ସତାନମି ନେଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଗାୟତ୍ରୀ ଛୁଆର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିବାରୁ ତୁଳସୀ ସତନମୀଙ୍କୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ସତନମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ପୋଲିସ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି (CWC) କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇଟି GD କରିଥିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ପ୍ରଥମ GDରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ GDରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି।
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ପୋଲିସ ଏସଡିପିଓ ନରେଶ ପଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ୨ /୦୪/୨୦୨୬ ଦିନ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଯେ, ଭବାନୀପାଟଣା କୁସାଦୁଙ୍ଗୁରିର ଗାୟତ୍ରୀ ନାଗ ନିଜ ଶିଶୁକୁ ତୁଲସୀ ସତନାମୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ୍ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ମୋ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମେ ଏକ ଜିଡି କରିଥିଲୁ ଯାହାର ନମ୍ବର ଥିଲା ୧୦ । ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଆମେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଓ ଦୁଇ ମାସର ଶିଶୁକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳା ଓ ଛୁଆ ୱାନଷ୍ଟପ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିଡି ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଜଣେଇବ'' ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିମାନ ସେବାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ୨୮ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ହେବ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦୧୬ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ୬ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ