ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା; ୮ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି
ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : October 22, 2026 at 8:43 PM IST
ସତ୍ୟବାଦୀ (ପୁରୀ): ଦଶହରା ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ଛୁଟି ପରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ନିଜର ଦାବି ଓ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାକୁ ଆଠ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ । ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଚିରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଉପକରଣ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଚୂରମାର କରିଦେଇଥିଲେ । ଶାସକ ଦଳର ଏଭଳି ଉଗ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ଓ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଡିଓ ଦେବାଶୀଷ ନାୟକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ୮ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାରରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ହାତ ବାନ୍ଧି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବସିରହିବା ଘଟଣା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ପୋଲିସର ଏହି ପକ୍ଷପାତିତା ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୋଧରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ ଦିନତମାମ ତଥା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସମିତିସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପରିବାରର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସମିତିସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପରିବାରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ନିଜ ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ।
ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ସାମନ୍ତରାୟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଜିତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସଭ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ସଭ୍ୟ ଆକାଶ ମାଝି, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବିରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଘଟୁଆରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ରହି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସମିତିସଭ୍ୟ ଓ ସଂଘର ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ । ସେଭଳି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସମିତିସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପରିବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନିଜର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ନ କରେ, ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସମିତିସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପରିବାର ଉପସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ବଜାରରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟ ସମିତିସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପରିବାରର ଏହି ମିଳିତ ଚେତାବନୀ ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିବାଦ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଉଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା; ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ, ନବୀନଙ୍କ କଡା ନିନ୍ଦା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା