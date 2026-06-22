ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଡ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ, 3 ଅଟକ
ଏଏସଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କଲା କ୍ଷେତରାଜପୁର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : June 22, 2026 at 12:54 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଡ ଘଟଣାରେ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ । ଏଏସଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କଲା କ୍ଷେତରାଜପୁର ପୋଲିସ । ଏନେଇ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନାରେ 140/2026 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 3 ଅଟକ
ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘କେରଳର ବିଷ୍ଣୁ ଶିବୁ ବରଗଡରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେବ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି କାମ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ । ସେ ଧୂବାପଡା ଛକରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଓ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଘଟାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କେରଳ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଓ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି’’ ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିଡହିଂସାର ଶିକାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ
ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବଜାର, ଧୂବାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସଂଘବଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଉଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାସହ କିଛି ଲୋକେ ଯୁବକଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ଖୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଶୁଆଇ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା, ପରେ ରାୟଗଡାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଓ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା ଘଟଣା ପୋଲିସ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ! ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିଲା ଚୋରି ଗୁଜବ ଓ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର