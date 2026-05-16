କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ; ତିନି ଗିରଫ, ଜଣେ ଫେରାର
ଗିରଫ୍ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖଣ୍ଡା, ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 16, 2026 at 8:00 PM IST
LEOPARD SKIN SEIZED ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଜରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏପରିକି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ପୋଲିସ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏପରିକି ଗିରଫ୍ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖଣ୍ଡା, ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ଗିରଫ ତିନି ଜଣ ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡ।. ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ । ବାଘକୁ କେଉଁଠାରେ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ କରୁଛି ତଦନ୍ତ । ବାଘର ବୟସ କେତେ, କିଏ ମାରିଛି, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ପୋଲିସ । ଏପରିକି ଗିରଫ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୌଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ର ଚଢ଼ାଉ; ବାଘ ଛାଲ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ: ବିକ୍ରି ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର