ETV Bharat / state

ଗଜପତିରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ; ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା 137 ବାଇକ, 127 ମୋବାଇଲ

ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାଇକ, ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧକ ରଖୁଥିଲେ l ଜୁଆ ଖେଳକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

police raid in gajapati
ଗଜପତିରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ; ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା 137 ବାଇକ, 127 ମୋବାଇଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡବା ବଜାର ଛକରେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ 137ଟି ବାଇକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ l ଏଥିସହ 3 ଲକ୍ଷ 61 ହଜାର ଟଙ୍କା, 127 ଟି ମୋବାଇଲ, ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଓ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି l ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଓ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାମଲାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ l ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଅଡବାର କେ. ରବୀନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀl

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାଇକ, ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧକ ରଖୁଥିଲେ l ଜୁଆ ଖେଳକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିଲେ l ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏସବୁ ଜବତ କରିଥିବା ରା. ଉଦୟଗିରି ଏସଡ଼ିପିଓ କହିଛନ୍ତି ।

ଏସଡ଼ିପିଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ କେ. ରବୀନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ । ସେ ଋଣ ଯୋଗାଇଦେବା ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଓ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ହଡ଼ପ କରୁଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବା ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି । ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କେ. ରବୀନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

୧୨୮ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ନ, ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ

ଗଜପତିରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ; ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା 137 ବାଇକ, 127 ମୋବାଇଲ (Etv Bharat)

ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସିଧାସାଧା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଶିକାର ବନାଉଥିଲେ । ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣର ଋଣ ଦେଇ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ବନ୍ଧକ ରଖୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ମୂଳ କାଗଜପତ୍ର , ପ୍ରପର୍ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଏବଂ ଖାଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନେଇ ନେଉଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଜ ବାଇକ୍ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଧୋକାବାଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୩୭ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ନିଜ ଘର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜମା କରି ରଖିଥିଲା।

ଆର. ଉଦୟଗିରି ଏସଡିପିଓ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନରେ କରାଯାଇଥିବା ମାରାଥନ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏକାସଙ୍ଗେ ୧୩୭ଟି ବାଇକ୍, ୧୨୮ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ନଗଦ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅପସାରଣ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣା; ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ

TAGGED:

ମୋବାଇଲ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଜବତ
POLICE RAID IN GAJAPATI
137 BIKES 127 MOBILE PHONES SEIZED
ଗଜପତି ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ
GAJAPATI POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.