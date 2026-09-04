କୋରାପୁଟରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ: 3 ଗିରଫ୍
ପାଡୁଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଦିସାରିଗୁଡ଼ା ଓ ଲେଙ୍ଗିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ଜମିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ. ଶାନ୍ତାକାର
Published : September 4, 2026 at 7:51 PM IST
Operation Green Clean in Koraput, କୋରାପୁଟ: ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବିରୋଧରେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ପାଡୁଆ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିସାରିଗୁଡ଼ା ଓ ଲେଙ୍ଗିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ଜମିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ଏସପି, ରୋହିତ ବର୍ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ 12 ହଜାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଜୟରାମ ଗେମେଲ, ହସ୍ୟା ଖରା ଓ ଘାସି ଗେମେଲ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍ଗିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଓ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ । ସମାଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ବିଳନୀ କରି କୋରାପୁଟ ଏସପି ରୋହିତ ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ । କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ଓ ସମନ୍ୱିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି l ଏପରିକି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
୨୦୨୫-୨୬ ଫସଲ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ୬ଟି ଚିହ୍ନଟ ଜିଲ୍ଲାର ୪୧ଟି ଥାନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୩୬,୫୦୮.୭୯୨ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୧,୬୩୧ଟି GPS-ମ୍ୟାପ୍ଡ୍ ଜମି ଖଣ୍ଡରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି l ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬,୬୩୨.୧୯୭ ଏକର ଜମି ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବରରୁ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ସ୍ଥାନର GPS କୋ-ଅର୍ଡିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ମନା; ରୋକିବା ପାଇଁ ୬ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ, ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୦ ମାସରେ ୧,୯୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ; ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେବ ANTF: DGP
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ