ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଗ୍ରାହକ; ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଧମକ୍ ଦେଉଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ଗିରଫ
ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏମ୍ସ ରୋଡସ୍ଥିତ କାଜୁବଣ ନିକଟରେ ସୁନୀଲ ବେଆଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଧରି ତାଠାରୁ ପିସ୍ତଲ ଓ ମାଗାଜିନ୍ ସହ ୨ ଗୁଳି ଜବତ୍ କରିଛି ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : November 18, 2026 at 8:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଗ୍ରାହକ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଦେଲା ଗୁଳିମାଡ଼ ଧମକ। ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳଟାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ (୩୨)। ତାକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୧୨୦୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ୭.୬୫ ଏମ୍ଏମ୍ ସେମି-ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ମାଗାଜିନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଗିରଫ ସୁନୀଲ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ। ସିସିଟିଏନ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓ ଥାନା ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ତା' ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ନିଶା କାରବାର, ବେଆଇନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୯ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧.୪୧ ମିନିଟରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏମ୍ସ ରୋଡସ୍ଥିତ କାଜୁ ବଣ ନିକଟରେ ସୁନୀଲ ବେଆଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୁନୀଲ ବିଷୟରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨.୫୦ ମିନିଟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ସୁନୀଲକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ ହଠାତ୍ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରୁ ପିସ୍ତଲ ବାହାର କରି ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଧମକଚମକ ଦେଇଥିଲା। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ତା' ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; କାଫେ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ ଯୁବତୀ, ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ଥାନାରେ ଅଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବେଆଇନ କଳା କାଚ; ରାଜଧାନୀରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ