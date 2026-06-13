ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ, 5 ଅଟକ, 1 କେଜି ରୁପା ସମେତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଜବତ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋ-ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 13, 2026 at 1:02 PM IST
CATTLE SMUGGLING , ବାଲେଶ୍ବର/ ରାଇରଙ୍ଗପୁର : ଗୋ-ଚାଲାଣରେ ଜଡ଼ିତ ଗୋ-ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ । ଆଜି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢା଼ଉ କରିଛି । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର ଏହି ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ।
ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ:
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ଆଜି ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଚଢ଼ାଉର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଏନେଇ ଅନେକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ତଦନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ । ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ନିୟୋଜିତ 20ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଜବତ ହୋଇଛି । "
କେଜିଏ ରୁପା ଜବତ, 5 ଅଟକ: ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି
" ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 1 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ 58 ହଜାର ଟଙ୍କା, 19 ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଫେରାର" ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ :
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା, ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠୁପାଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ସମ୍ପତ୍ତି ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ । କେନ୍ଦ୍ରେଇ ଗ୍ରାମର ଏସକେ ଟକରା ଓ ଏସକେ ତବରେଜଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ରେଡ୍ କରି ତିନିଟି କାର୍ ଜବତ କରିଛି । ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 422 ଗ୍ରାମ ରୁପା ଓ 26 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରେଇ ଗ୍ରାମର ଏହି ଚଢାଉରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ (executive magistrate) ଭାବରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ସେଠୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବାଦାମପାହାଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବହଳଦା ଥାନା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନାର ପୋଲିସମାନଙ୍କ ସହିତ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଥିଲେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଡିଆଇଜି ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତାମନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 422 ଗ୍ରାମ ରୁପା ଓ ପାଖାପାଖି 26 ଗ୍ରାମ ସୁନା, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି । ଆସାମୀ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ।"
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଗୋ ମାଫିଆ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳୁ ଝାରପୋଖରୀଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଝାରପୋଖରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତମ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟ ଏବଂ ଶୀର୍ଷା ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଜୁନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର-ମୟୁରଭଞ୍ଜ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋତସ୍କରୀରେ ଲିପ୍ତ 2 ମାଫିଆ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି । ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳମା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦରାୟପୁର ଗ୍ରାମର ଆସିକୁର ରେହମାନ ଓ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ମଲ୍ଲିକ ଉସ୍ତାରଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଚଢ଼ାଉରେ ବେତନଟୀ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ ୪ଟି ଥାନାର ଆଇଆଇସି, 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ । ଝାରପୋଖରିଆ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋ-ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ:
ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାରାଥନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ । ରେମୁଣା ଜଙ୍ଖରାଇ, ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ଭୋଗରାଇ, କମର୍ଦ୍ଦା ସମେତ 7 ଜାଗାରେ 10ଟି ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ବେଆଇନ ଗୋ-ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବାଇକ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଗୋ-ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଏବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି; ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ/ ବାଲେଶ୍ବର