ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ, ମିଳୁଛି ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା

ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 12ଲକ୍ଷ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ରୁପା ଅଳଙ୍କାର, ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଏକ କାର ଜବତ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 10:13 AM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଟିମର ଚଢ଼ାଉ। ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସୂଚନା। ବିଡାବିଡା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ସହିତ ସୁନା ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଓ ଏକାଧିକ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଓ କାର ଜବତ ହୋଇଛି ।

12 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ

ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 12ଲକ୍ଷ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ରୁପା ଅଳଙ୍କାର, ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଏକ କାର ପୋଲିସ ଜବତ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସେହିପରି ବାହାନଗା ବାରିକପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସେଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।


ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାରଡାଙ୍ଗ ପଂଚାୟତ ସାଆଁଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଇରା ଆଇଆଇସି ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିମୁଳିଆ ଆଇଆଇସି ଦେବରାଜ ଜେନା, ଖଇରା ତହସିଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଟିମ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି l

