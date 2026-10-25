କାହଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ; କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ନାଁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ?
କଟକ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ପୋଲିସ ଏଏସଆଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମୃତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଜିଆରପି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 25, 2026 at 3:37 PM IST
କଟକ: ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ? ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନାଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେପଟେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ।
ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ ହେବା କଥା । ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବା ବେଳେ, ପୂନର୍ବାର ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ପୋଲିସର ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପାରେ । ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ?
ଗତକାଲି (ଶନିବରା) ଜିଆରପି ଥାନା ପୋଲିସ ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ ନିକଟ କାଠଯୋଡ଼ି ହଲ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏଏସଆଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜିଆରିପି ଥାନା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ମୃତ ଏଏସଆଇ ଜଣଙ୍କ କଟକ ଚହଟା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦଶହରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଇରୀ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ରେ ଏଏସଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ କଟକ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇ ଏଏସଆଇ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇଥିଲେ ।
ଦଶହରା ଡ୍ୟୁଟି ରେ ଆସି କାହିଁକି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଚାପ ଥିଲା କି, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ କିଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ! ନା ପାରିବାରିକ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା । ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତି ନିଜ ଥାନା ରେଷ୍ଟ ରୁମରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିନାହିଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ତେବେ ନିଜ ବିଭାଗର ଜଣେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ପୋଲିସ ଉଠାଇ ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାହଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଇଆଇସି ? ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଉଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ; 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କଲା ସଙ୍ଘ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ