ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ: ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କେସିଙ୍ଗା ବୋରିଙ୍ଗପଦର ଗାଁର ତାପସ କୁମାର ସାହା, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଅଭିଜିତ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସଦର ଥାନା ରିସଗାଁର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା l ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 28, 2026 at 7:25 PM IST
Narla Police Personnel Attacked, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିକୂଡ଼ା ପୋଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ବାରଣ କରିବାରୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି (OD08AD3939) କୁ ଜବତ କରିଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନର୍ଲା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଅବନୀ କୁମାର ଖୁରା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଛତିକୂଡ଼ା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରବୀନ ମିଶ୍ର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ (OD08AD3939)ରେ ୩ ଜଣ ଯୁବକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଆସି ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖ SH-6 ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରି ଜୋରରେ ପାଟି କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି । ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ହଟାଇବାକୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଦୁର୍ବଦଳ ଶବର ଓ ପ୍ରବୀଣ ମିଶ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବଦଳ ଶବରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଜିତ ମଣ୍ଡଳ ଗାଡ଼ିରୁ ଏକ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ବାହାର କରି ଦୁର୍ବଦଳ ଶବରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଅବନୀ କୁମାର ଖୁରା ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରେ ମଦର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ନର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ: ଡ୍ରାଇଭର ହାତରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତହସିଲଦାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା; ୨୫ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ସହ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ବୋରିଙ୍ଗପଦର ଗାଁର ତାପସ କୁମାର ସାହା, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଅଭିଜିତ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିସଗାଁର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି l ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିଗୁଡ଼ା ବିଟ ହାଉସ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପୋଲିସ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ସହ ଜଣେ କନେଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ଏସପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)