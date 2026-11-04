୧୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧାରା ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ: ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେନି ଏସଆଇ
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର କାଗଜପତ୍ର ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସଆଇ ସୁଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ₹୧୦,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 4, 2026 at 9:44 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧାରା ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ । ଜିଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ଦେଖି ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେନି ଏସଆଇ । ଶେଷରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ୍ ହେଲେ ।
କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମହୁଲପାଲି ଥାନାର SI ସୁଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ଦେଖି ସେ ଦୌଡ଼ିବା ସହ ଶେଷରେ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ ଶେଷର ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର କାଗଜପତ୍ର ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସଆଇ ସୁଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଥାନା ବାହାର ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା । ଯେମିତି ଏସଆଇ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ଦେଖି ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଥିଲେ । ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସଆଇ ସୁଜିତ କୁମାର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜଣେ ସାହସୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପହଁରି ପହଁରି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ।
ଏସଆଇଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତଲାସୀ ସମୟରେ ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ରହଣି ସ୍ଥାନରୁ ଆହୁରି ୧,୫୫,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି.ଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୧/୨୦୨୬ (u/s 7 PC (Amendment) Act) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସଆଇ ଜଣକ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସିଧାସଳଖ SI ଭାବେ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟରେ R&B ଡିଭିଜନ; 4 ବର୍ଷରେ ଗିରଫ ହେଲେଣି 35ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ, ଠାବ ହେଉଛି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର