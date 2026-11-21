ବିରୁପାକ୍ଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଧାନ ଗିରଫ
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଧାନ ଫେରାର ଥିଲା ଓ ତାକୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମୀନତି ସିଂହ
Published : November 21, 2026 at 7:20 PM IST
Boudh Businessman Murder Case, ବୌଦ୍ଧ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିରୁପାକ୍ଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ବଘିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଦିଗରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଜର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦଳୀଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ତନ୍ତଗାଡ଼ ଗ୍ରାମ ସଂଲଗ୍ନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ଛଅ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏହାର ପରଦିନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ତେବେ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଧାନ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରୁ ଫେରାର ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଅପରାଧର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରଜନିତ ବିବାଦ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପି କୁଲଦୀପ ମୀନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି କୁଲଦୀପ ମୀନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ କାହା ସହ ହୋଇଥିଲା, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବ । ଏହି ଦିଗର ତଦନ୍ତରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଅକୁହା ଦିଗ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ହତ୍ୟା ପାଇଁ କିପରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଫେରାର ରହିବା ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆହ୍ୱାନ; ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନୁଗୁଳ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ EGA ସହ NALCOର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଭାଗିତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ