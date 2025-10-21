ETV Bharat / state

'ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶରେ 191, ରାଜ୍ୟରେ 2 ପୋଲିସ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି': ଡିଜିପି

ପାଳିତ ହୋଇଛି 66 ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ l ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସୂଚନା ' ଦେଶରେ କମିଛି ଶହୀଦ ପୋଲିସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।'

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ 66 ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ 66 ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ (ଇଟିଭି ଭାରତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 11:56 AM IST

|

Updated : October 21, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

66th Police Martyrs Day କଟକ: ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 66 ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ତଥା ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହୀଦ ବୀରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ l ଏହାସହ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦୁଇ ମିନିଟ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।


ଦେଶରେ ଶହୀଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି-ଡିଜିପି

ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, 'କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ତାଲିକା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହୁଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଦେଶର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତଥା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । '

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ 66 ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ 66 ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଥା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନମାନେ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାହସୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ l

ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ସଲାମ
ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ସଲାମ (ଇଟିଭି ଭାରତ)


ଶହୀଦ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ବଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସରେ 191 ଜଣ ଆରକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଗୌରବାନ୍ଵିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର 2nd IR Bn. ର Constable/475 ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ, UPD କଟକର OAPF /353 ଲୋକନାଥ ଶବରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରା ଯାଇଥିଲାା। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ (ଇଟିଭି ଭାରତ)


କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଶହୀଦ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 5 , ଆରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ 1 , ଆସମରୁ 2 , ବିହାରରୁ 8 , ଛତିଶଗଡରୁ 16, ଗୁଜୁରାଟ 3, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 1, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 8, କେରଳ 1, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 11, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 1, ମଣିପୁର 3, ନଗାଲାଣ୍ଡ 1, ଓଡିଶାରୁ 2, ପଞ୍ଜାବରୁ 3, ରାଜସ୍ଥାନରୁ 7, ତାମିଲନାଡୁରୁ 6, ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ 5, ତ୍ରିପୁରା 2, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 3, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 4, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 12, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରୁ 2, ଦିଲ୍ଲୀ 8, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର 14, ଲଦାଖ 1, ଆସାମ ରାଇଫଲରୁ 2, ବିଏସଏଫରୁ 23, ସିଆଇଏସଏଫରୁ 6, ସିଆରପିଏଫରୁ 9, ଆଇଟିବିପି 5, ଏସଏସବି 6, ଏନଡିଆଏଫ 1 ଏବଂ ଆରପିଏଫରୁ 9 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି l

ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଆମ ବୀର ଶହୀଦ
ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଆମ ବୀର ଶହୀଦ (ଇଟିଭି ଭାରତ)


କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଜିପି (କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ) ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଗୁଇନ୍ଦା) ଆର. ପି. କୋଚେ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ) ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଧୁନିକୀକରଣ) ଏସ. କେ. ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏସଏଫଏସଏଲ) ଡ଼ ସନ୍ତୋଷ ବାଲା, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମୁଖ୍ୟାଳୟ) ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଭିଜିଲାନ୍ସ) ଅସୀତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା) ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (କମ୍ୟୁନିକେସନ) ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏସଏପି) ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି 2025; ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଜଳିଲା 11000 ଦୀପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି-ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷିବ

Last Updated : October 21, 2025 at 1:16 PM IST

TAGGED:

POLICE SAHEED DIVASA
66TH POLICE MARTYRS DAY
DGP YOGESH BAHADUR KHURANIA
ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ
POLICE MARTYRS DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.