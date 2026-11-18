ଗାଡ଼ିରେ ବେଆଇନ୍ କଳା କାଚ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ; କଟିଲାଣି ୬୨ଟି ଚାଲାଣ, ପ୍ରତି ଗାଡ଼ିକୁ ୫ ହଜାର ଲେଖାଏ ଜରିମାନା
ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ତୁରନ୍ତ ବେଆଇନ୍ କଳା ଫିଲ୍ମ ହଟାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : November 18, 2026 at 7:38 PM IST
BLACK TINTED GLASS ON VEHICLES, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାଡ଼ିରେ ବେଆଇନ୍ କଳା କାଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ । ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) ସହଯୋଗରେ ଗତକାଲି (୧୭ ତାରିଖ) ରାତି ୮ଟାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ।
ବିଶେଷକରି ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କଳା ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ଓ ଆରଟିଓ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମୋଟ ୬୨ଟି ଇ-ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ କିଛି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ
ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ତୁରନ୍ତ ବେଆଇନ୍ କଳା ଫିଲ୍ମ ହଟାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଜରିମାନା ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ । ପୁଣି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଅଧିକ ଜରିମାନା ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଟିମ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ । ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାଡ଼ିରେ ବେଆଇନ କଳା କାଚ; ରାଜଧାନୀରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର