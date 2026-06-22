ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି
ରାୟଗଡ଼ା ପିଲା ଚୋରି ଗୁଜବ ଓ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ରେଡଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : June 22, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 12:45 PM IST
RAYAGADA MOB VIOLENCE , ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ପିଲା ଚୋରି ଗୁଜବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିବା ଭିଡ଼ ହିଂସା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଇନ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ଏସପି ରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ , କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ପରିସରରୁ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ବାସ ନ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ନିବେଦନ:
ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, କୌଣସି ଅପ୍ରମାଣିତ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର ନ କରିବା ଏବଂ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ପିଲା ଚୋରି ସନ୍ଦେହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି-ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି:
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ଯାଣସିଂହପୁର ଭିଡ ହିଂସା ଓ ବର୍ବରତା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବଡ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ୧୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାବେଳେ ପରେ ଆଉ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ରାୟଗଡା ପୁଲିସ। ଗତକାଲି(ରବିବାର ଜୁନ 21 ତାରିଖ ) ପୋଲିସ ପୁଣି ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ବାହାର ରାଜ୍ଯର ଯୁକ- ସାର ଶିକାର
ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଫେଲୋସିପ୍ କାମରେ ଆସିଥିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ମାରପିଟ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ରବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ରେଡଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା; ମାମଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, CAW ଏଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା