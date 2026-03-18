ETV Bharat / state

ଟିମାକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି 41ଟି ଅପରାଧୀକ ମାମଲା

ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଟିମା ଝାଙ୍କରକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଟିମା ନାଁରେ ରହିଛି 41ଟି ଅପରାଧୀକ ମାମଲା l

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 8:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର: କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଟିମା ଝାଙ୍କରକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାକଟିଦେଉଳ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର l ଆଜି ଭୋରରୁ ନାକଟିଦେଉଳ ପୋଲିସ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଟିମା ଝାଙ୍କର ଓରଫ ଧନେଶ୍ୱର ଝାଙ୍କରଙ୍କୁ ଇନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଟିମାକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି 41ଟି ଅପରାଧୀକ ମାମଲା (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଜି ଭୋର 5ଟା 45 ମିନିଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟିମା ଝାଙ୍କରଙ୍କୁ ତାର 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମଛାଳି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା l ପୋଲିସକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ l ଏହାର ଜବାବରେ ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଆଡକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲା l ଏଥିରେ ଟିମା ର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି l ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା l ପୋଲିସ ଟିମା ସହ ତାର 3 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି l

କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଟିମା ଝାଙ୍କର

ଟିମା ଆହତ ଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା l ପରେ ତାକୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ l ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡି, ଗୋଟିଏ ୱେର କଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାକଟିଦେଉଳ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର l

ଟିମା ନାଁରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 41 ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି l ଏଥିରେ ଡକାୟତି, ଲୁଟ, ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀତ ଅପରାଧ, ଆଲୁମିନିୟମ କନଡକ୍ଟର ୱେର ଚୋରୀ ର ଅପରାଧ ସବୁ ରହିଛି l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡି, ଗୋଟିଏ ୱେର କଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR POLICE ENCONTER
ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର
TIMA ENCOUNTER
CRIMINAL TIMA
POLICE ENCONTER TIMA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.