ପୁରୀ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନ ଜେନା ଆହତ
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ । ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନ ଜେନା ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିିଛି । ସେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 31, 2026 at 7:23 AM IST
Puri Encounter ପୁରୀ: ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର । ଝାରସୁଗୁଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ବର ପରେ ପୁରୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ବାସେଳୀ ସାହି ଥାନା ପୋଲିସ କରିଛି ଏକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନ ଜେନା ।
ଚନ୍ଦନ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା:
ତେବେ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଓମକାରେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଚନ୍ଦନର ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଘର କୋଣାର୍କ ହାଟ ଦଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମାମଲା ।
ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ:
ତେବେ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଚନ୍ଦନ ଜେନା ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରେ । ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ବେଖାତିର କରିଥିଲା ଚନ୍ଦନ । ତେବେ ଓମକାରେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚନ୍ଦନ ଥିବା ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
‘ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ’
ତେବେ ଚନ୍ଦନକୁ ଧରିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ପୁରୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।
ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର:
- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମୁକେଶକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ
- ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ
- ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୋଲିସ
- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ପପୁନ ମାଝୀକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୋଲିସ
- ସମ୍ବଲପୁରରେ କଫସିରପ ମାଫିଆକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ