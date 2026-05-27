Encounter: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଡିଲ୍, ପୋଲିସ କଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ପପୁନ୍‌ ମାଝୀକୁ ପୋଲିସ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରି 22 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ।ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ହେଉଛି ପପୁନ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

BBSR Encounter
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ପପୁନ୍‌ ମାଝୀକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର୍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 7:57 AM IST

BHUBANESWAR ENCOUNTER , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ପପୁନ ମାଝୀ ଆହତ ହୋଇଛି । ପପୁନର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ପପୁନର ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର:

ପେସାଦାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀ ପପୁନ ମାଝୀକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର ଇନ୍‌ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରିସଲ ନିକଟରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପପୁନ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ଯରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ପପୁନର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପପୁନକୁ କଟକ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପପୁନର ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପପୁନ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ନିଶା କାରବାର ମାମଲା ରହିଛି ।


୨୨ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ:
ପପୁନ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ତା ପାଖରୁ ୨୨ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ଏକାଧିକ ଗୁଳି ଓ ବାଇକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଇନ୍‌ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପପୁନ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଇନ୍‌ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୟାନନ୍ଦ ଶାହା କହିଛନ୍ତି।

ଫେରାର ହେବାକୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା ପପୁନ:
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପପୁନ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ରାଉନ୍‌ସୁଗାର ଆଣି ଲୋକାଲ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା । ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକାଧିକଥର ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଧଳାଜହର କାରବାର ବନ୍ଦ କରୁ ନ ଥିଲା । କିଛିଦିନ ହେବ ପପୁନ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର କରୁଥିବା ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର (ମେ 26) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପପୁନକୁ ଇନ୍‌ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଚକ୍‌ମା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପିଛା କରି କାବୁ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ସେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଏପଟେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପପୁନକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଗୁଳି ପପୁନର ଜଙ୍ଘରେ ବାଜିବା ପରେ ସେ ବାଇକରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ବୋଲି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।


ବର୍ଷେ ତଳେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ନିଶା ବେପାରୀ ଜାମ୍‌ସେଦ:

ବର୍ଷେ ତଳେ ରାଜଧାନୀରେ ସେକ୍ ଜାମସେଦକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଜୟଦେବ ବାଟିକାଠାରେ ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୯ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଜାମସେଦ୍ ପାଖରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଜାମସେଦର ବାମଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

