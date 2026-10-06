ETV Bharat / state

ଡିଜିପିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ: 'ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି କିଛି ନିର୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ'

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନଆସିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲୁରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Police DG's major statement: 'Police arrested some innocent people under pressure in the Balianta incident.'
ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ: 'ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି କିଛି ନିର୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ' (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DGP ON SOUMYA MURDER CASE, କଟକ : ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଚାପରେ ପଡ଼ି ନିର୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ କାହାର ବୟାନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ତଦନ୍ତର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ । ଯେଉଁଠାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍‌କୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଥିଲା, ସେଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓମ୍‌ଙ୍କର ପୋଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇସାରିଛି । ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ।

ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ: 'ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି କିଛି ନିର୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ' (ETV Bharat Odisha)



ଏହା ସହିତ ଡିଜିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପ ବା ଦବାବରେ କାମ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଘଟଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଫ୍‌ଆଇ‌ଆର୍‌ରେ କେବଳ ଡାକନାମ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ।




ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍‌ରେ କଭର୍ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତାରିଖ, ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ, ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ରହିଛି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନଆସିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲୁରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।


ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କଟକଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୭୧ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍‌ । ବକ୍ସିବଜାର ସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହକୁ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଚଳିତ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍‌ରେ ଅପରାଧର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ ୨-୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର୍ ଅପରାଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍‌ କିଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍‌ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।




ସେହିପରି ପୋଲିସ ବାହିନୀର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା, ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଫୋରେନ୍‌ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୩ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ବାର୍ଷିକ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍‌‌ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା, ବାଟାଲିୟନ ଓ ରେଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାୟ ୩୨୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଡିଜିପି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । SC/ST ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଜେଲରେ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଲେ, ଓମ୍ ଙ୍କର କାହିଁକି କରାଗଲା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DGP SOUMYA MURDER
SOUMYA MURDER CASE
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା
ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
SOUMYA DEATH CRIME BRANCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.