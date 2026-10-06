ଡିଜିପିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ: 'ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି କିଛି ନିର୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ'
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନଆସିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲୁରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 6, 2026 at 8:25 PM IST
DGP ON SOUMYA MURDER CASE, କଟକ : ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଚାପରେ ପଡ଼ି ନିର୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ କାହାର ବୟାନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ତଦନ୍ତର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ । ଯେଉଁଠାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଥିଲା, ସେଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ଙ୍କର ପୋଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇସାରିଛି । ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ।
ଏହା ସହିତ ଡିଜିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପ ବା ଦବାବରେ କାମ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଘଟଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ କେବଳ ଡାକନାମ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ।
ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ କଭର୍ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତାରିଖ, ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ, ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ରହିଛି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନଆସିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲୁରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କଟକଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୭୧ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ । ବକ୍ସିବଜାର ସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହକୁ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଚଳିତ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ରେ ଅପରାଧର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ ୨-୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର୍ ଅପରାଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ କିଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
ସେହିପରି ପୋଲିସ ବାହିନୀର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା, ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୩ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ବାର୍ଷିକ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା, ବାଟାଲିୟନ ଓ ରେଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାୟ ୩୨୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଡିଜିପି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । SC/ST ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଜେଲରେ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଲେ, ଓମ୍ ଙ୍କର କାହିଁକି କରାଗଲା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ