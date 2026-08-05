ETV Bharat / state

ଟ୍ୱିନ ସିଟିରେ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରୁଛି ପୋଲିସ; ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୪୮ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ, ବିଦା ହେଲେଣି ୪୨

ଦୁଇବର୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକରୁ ମୋଟ୍ ୪୮ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକରୁ ୧୬ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ୩୨ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

police deporting illegal bangladeshi immigrants from twin city
ଟ୍ୱିନ ସିଟିରେ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରୁଛି ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 7:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିଦା କରାଯାଉଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ମୋଟ୍ ୪୮ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକରୁ ୧୬ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ୩୨ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୮ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ୪୨ ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁରହିଛି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିନ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ବୁଧବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଟ୍ୱିନ ସିଟିରେ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରୁଛି ପୋଲିସ (Etv Bharat)



ନିକଟରେ ରାଜଧାନୀରେ ୬ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ୬ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।


୨୦୨୫ରେ କଟକରେ ୧୫ ଜଣ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ

କଟକରେ ମୋଟ୍ ୧୬ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ରେ ୧୫ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତବର୍ଷ ୨୪ ଜଣ, ଚଳିତବର୍ଷ ୮ ଜଣ

ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୩୨ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ୨୦୨୫ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୪ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପଠାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ରେ ମୋଟ୍ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

ଜାରି ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ

ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତବର୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ବିଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ଅଭିଯାନ ଜାରି କରଯାଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରଯାଉଛି ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟଣା; ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବିଷ ପିଇବା ଘଟଣା: ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ଗିରଫ, କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଶନ କଲା ପୋଲିସ

TAGGED:

ODISHA POLICE
TWIN CITY POLICE COMMISSIONER
ILLEGAL BANGLADESHI IMMIGRANTS
ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ
BANGLADESHI IMMIGRANTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.