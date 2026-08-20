ETV Bharat / state

ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣା: ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି, ବେଆଇନ ଅଟୋଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପୋଲିସ

ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ୨ଟି, ଆମ ବସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୪ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

police demolish illegal auto stand at master canteen bhubaneswar
ବେଆଇନ ଅଟୋଷ୍ଟାଣ଼୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ୩୫୪ଟି ଅଟୋ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣା: ବେଆଇନ ଅଟୋଷ୍ଟାଣ଼୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)



ଏନେଇ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ୭ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହାମଧ୍ୟରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ୨ଟି, ଆମ ବସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୪ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।

police demolish illegal auto stand at master canteen bhubaneswar
ବେଆଇନ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ଼୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)



ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଖୋଳାଗଲା ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନସ୍ଥିତ ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ଼୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବୁଲଡୋଜର ଜରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋଷ୍ଟାଣ଼୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ଼୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନାଇଥିଲେ।

police demolish illegal auto stand at master canteen bhubaneswar
ବେଆଇନ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ଼୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)



ପରମିଟ୍ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜବତ ଅଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ-୧ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଅଟୋଗୁଡ଼ିକର ପରମିଟ୍ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ହାତରୁ ଅଟୋ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।

police demolish illegal auto stand at master canteen bhubaneswar
ବେଆଇନ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ଼୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)

ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଓଲା, ଉବେର ଓ ରାପିଡୋ ଅନଲାଇନ୍ ଟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜଧାନୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟତଃ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଥିଲା । ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଶୁଣିନଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।

police demolish illegal auto stand at master canteen bhubaneswar
ବେଆଇନ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ଼୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋୟର PMG: ପୋଲିସ-ଡ୍ରାଇଭର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ପଥର ପିଙ୍ଗି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅନେକ ପୋଲିସ ଆହତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣା: ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗିରଫ, ରଦ୍ଦହେବ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଟୋର ପରମିଟ୍

TAGGED:

BHUBANESWAR
POLICE AUTO DRIVER CLASH
ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ
ONLINE CAB DRIVERS VIOLENT PROTEST
PROTEST AGAINST OLA UBER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.