ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ୍, କଳା ଧନରେ ଗଢା ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ

ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଧରାପଡିଲେ କେବଳ ଗିରଫରେ ସୀମିତ ରହିବନି ମାମଲା । ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତିର ହେବ ଆର୍ଥୀକ ତଦନ୍ତ । ଠୂଳ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରିବ ପୋଲିସ୍ ।

ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ୍, କଳା ଧନରେ ଗଢା ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆକୁ ଏଣିକି ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଆଇନର ଏନ୍.ଡି.ପି.ଏସ୍ ଆର୍କ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଗିରଫଦାରୀରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ଅପରାଧୀ ଯଦି ବେଆଇନ ନିଶା କାରାବାରରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହି ନିଜର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯିବ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ମାମଲାରେ ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍:

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଦିଲ୍ଲୀପ ଗୌଡ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି । କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କାକୁ କନ୍ଧମାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ମାମାଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହି ଟିମ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ମାମଲାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ:

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଲା ତିନିମାସ ତଳେ ବାଲିଗୁଡା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଦିଲ୍ଲୀପ ଗୌଡ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଆଇପିଏସ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି,"ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଭଳି ଏନ୍.ଡି.ପି.ଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ନଂ- ୧୦୪/୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ଗୌଡର ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆଠଗଡପାଟଣାରେ । ଏପରିକି ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କିପରି ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରକୁ କ୍ରୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ନିଜର ଟ୍ରକ ଏବଂ ଯାନବାହନ ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ୍ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ।"

ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ:

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏପରିକି କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗୁଜୁରାଟ, ଛତିଶଗଡ, ଓଡିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରହିଛି । ସେ ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ନାମରେ ରହିଥିବା ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବେଆଇନ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣାପଡିବା ପରେ ତାହାକୁ ଜବତ କରାଯିବ । ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପରିବାରରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ସହିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବହୁ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।"


ବେଆଇନ୍ କାରବାର:

"ଗତ ୫ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦିଲ୍ଲୀପ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ରହିଥିଲେ । କନ୍ଧମାଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ବହୁ ଟ୍ରକ ଗୁଡିକ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଯୋଜିତ ରହିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାମଲାରେ ଏହିପରି ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା" ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ।

