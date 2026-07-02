ଗଛରେ ଝୁଲିଛି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ: ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ନେଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର
ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 2, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 8:13 PM IST
DHENKANAL POLICE CONSTABLE SUICIDE, ଢେଙ୍କାନାଳ: ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପରିବାର ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ମୃତଦେହ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ସ୍ତାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ବେକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗଛରେ ତାହାକୁ ବେଶ ମଜଭୁତରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ମୃତକ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମୁସିଂହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଦାରାବିଲି ଗ୍ରାମର ବିକ୍ରମ ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଋୁଣ୍ଢ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିକ୍ରମ ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଏପିଆର୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ଛୁଟି ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାର ଥିଲା ।
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ବିକ୍ରମ ଘରୁ କେଉଁ ଆଡେ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜନିତ କାରଣ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଗଛରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ପୋଲିସ, ଫରେନସିକ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନି କୁକୁର ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ । ମୃତ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ 617/26ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ସଠିକ କାରଣ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସଦର ଥାନା ଅଂଚଳର ଏକ ଝିଅ ସହିତ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ କାରଣ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି । ଏପରିକି ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ । ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତାନ୍ତର ଓ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ସୂଚନା ପାଇଛି । ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ ଦୁଖଦ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଆମର ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବିକ୍ରମ ଭୋଇଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ୨୨ତାରିଖରୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ l କଲି (ବୁଧବାର) ତାଙ୍କର ଛୁଟି ସାରିଥିଲା ଓ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ତାଙ୍କୁ ଚାକିରୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେବା ବଦଳରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ପରିବାର ଲୋକ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସଦର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି l"
ଏ ଅଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ବ୍ୟବଛେଦ ପରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏନ୍ଏଚ୍-୫୩ରେ ଲୁଟ୍: OPTCL କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ