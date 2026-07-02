ETV Bharat / state

ଗଛରେ ଝୁଲିଛି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ: ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ନେଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର

ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Police constable's body found hanging from tree: Family of deceased files murder case over love affair
ଗଛରେ ଝୁଲିଛି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ: ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ନେଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 8:06 PM IST

|

Updated : July 2, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DHENKANAL POLICE CONSTABLE SUICIDE, ଢେଙ୍କାନାଳ: ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପରିବାର ।

ଗଛରେ ଝୁଲିଛି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ: ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ନେଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର (ETV BHARAT ODISHA)

ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ମୃତଦେହ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ସ୍ତାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ବେକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗଛରେ ତାହାକୁ ବେଶ ମଜଭୁତରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ମୃତକ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମୁସିଂହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଦାରାବିଲି ଗ୍ରାମର ବିକ୍ରମ ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଋୁଣ୍ଢ ହୋଇଥିଲେ ।

ବିକ୍ରମ ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଏପିଆର୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ଛୁଟି ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାର ଥିଲା ।

ମୃତକ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମୁସିଂହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଦାରାବିଲି ଗ୍ରାମର ବିକ୍ରମ ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ମୃତକ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମୁସିଂହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଦାରାବିଲି ଗ୍ରାମର ବିକ୍ରମ ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ବିକ୍ରମ ଘରୁ କେଉଁ ଆଡେ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜନିତ କାରଣ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଗଛରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ପୋଲିସ, ଫରେନସିକ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନି କୁକୁର ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ । ମୃତ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ 617/26ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ସଠିକ କାରଣ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସଦର ଥାନା ଅଂଚଳର ଏକ ଝିଅ ସହିତ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ କାରଣ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି । ଏପରିକି ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ । ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତାନ୍ତର ଓ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ସୂଚନା ପାଇଛି । ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ ଦୁଖଦ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଆମର ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବିକ୍ରମ ଭୋଇଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ୨୨ତାରିଖରୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ l କଲି (ବୁଧବାର) ତାଙ୍କର ଛୁଟି ସାରିଥିଲା ଓ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ତାଙ୍କୁ ଚାକିରୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେବା ବଦଳରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ପରିବାର ଲୋକ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସଦର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି l"

ଏ ଅଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ବ୍ୟବଛେଦ ପରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏନ୍ଏଚ୍-୫୩ରେ ଲୁଟ୍: OPTCL କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

Last Updated : July 2, 2026 at 8:13 PM IST

TAGGED:

DHENKANAL SUICIDE DEATH
POLICE CONSTABLE SUICIDE
ଝୁଲିଛି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ
MURDER CASE OVER LOVE AFFAIR
POLICE CONSTABLE SUICIDE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.