ମହିଳା ହାବିଲଦାର ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ SP ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲା BJD, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କଲା
ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜେକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ବବିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅତିରିକ୍ତ SP ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : April 6, 2026 at 8:50 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ହାବିଲଦାର ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରୂପ ନେଉଛି । ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହି ଏଡାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ମହିଳା ହାବିଲଦାର ୬ଦିନ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ନଥିବା କହି ପୋଲିସ ଚୁପ ରହିଛି। ତେଣୁ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡୁଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୋମବାର ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ଟିମ ଅନୁଗୋଳ SP ଙ୍କ କାଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଜିଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜେକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ବବିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅତିରିକ୍ତ SP ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ଯାଉଥିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଘଟଣାକୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହିଳା ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ BJD ନେତା ।
ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧ ହାର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପଛରେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ରାହାଜାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରଗସ କାରବାର ଅନୁଗୋଳରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି।ଜଣେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯେ ଗୃହକୁ ଫେରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସୁଫଳ ନ ମିଳିଲେ ବାଧ୍ୟହୋଇ BJD ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନେତା ମାନେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବତନ ଉପ ବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ, ଛେଣ୍ଡିପଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହରା, ପାଲଲହଡା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ, ଯୁବ ନେତା ଅରୁନାଭ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅନୁଗୋଳ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ହାବିଲଦାର ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ନଂ- 294, ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର- RI ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରି ଓ ଫୋର୍ସ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ହାବିଲଦାର ନଂ- 321 ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ସେ ଏହା ପଛର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
