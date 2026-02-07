ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ! ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ବନ୍ଧା ହେଲେ କନେଷ୍ଟବଳ
ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ । ପରେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ । କନେଷ୍ଟବଳକୁ ବାନ୍ଧିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ।
Published : February 7, 2026 at 5:37 PM IST
Constable Arrested କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ପରିଚିତ । ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ । ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ । ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ । ସେ ବି ବିବାହିତ ଓ ଦୁଇଟି ଛୁଆର ବାପା । କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ବି ବିବାହିତ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜଣିବା ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା ଫାଟ । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମହିଳା । ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତନ୍ତିଆପାଳ ଥାନାରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓରଫ ଲିଟୁ ସହ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ୧ ବର୍ଷ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା । ଧିରେ ଧିରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ କିଛିଦିନ ଧରି ଉଭୟଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିଟୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ।
ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ:
ସେପଟେ କିଛିଦିନ ପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ଲିଟୁ ବିବାହିତ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି । ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଲିଟୁ ଠାରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଲିଟୁ, ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବାରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତା'ର ଫୋନ ଉଠାଇ ନଥିଲେ । ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ଲିଟୁ, ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଣିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ମାଡ ମାରି ଗୋଟିଏ ଫୋନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ ଛଡାଇ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।
ବନ୍ଧା ହେଲେ କନେଷ୍ଟବଳ:
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଏନେଇ କେଶ ନଂ ୨୨/୨୦୨୬ ବିଏନଏସ ଦଫା ୬୯, ୩୫୧(୩), ୧୧୫(୨), ୩୦୩(୨), ୩୨୪(୪), ୨୯୬, ୨୬(୨), ୩(୫)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଓରଫ ଲିଟୁକୁ ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ପରେ SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପ କାରାଗାର ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା