କଠୋର ହେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ; ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ମନା
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : September 20, 2026 at 6:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ହେଲା କମିସନରରେଟ ପୋଲିସ । ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା । ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଉଲଂଘନ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଲୋକ ଭବନ, ଲୋକ ସେବା ଭବନ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ହାଇକୋର୍ଟ, ଆର୍ବିଆଇ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଆଦିରେ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁତୟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଦିରେ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛି । ଏଭଳି ଅବହେଳା ଓ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବା ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପ୍ରଘଟ ହୋଇପାରେ ।
ତେଣୁ ଲୋକ ଭବନ, ଲୋକସେବା ଭବନ, ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଇନ୍ଚାର୍ଜମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ରୋକିବେ । ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।
କିଛିଦିନ ତଳେ ଭିସି ମାଧ୍ଯମରେ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ଜିଲାର ଏସ୍ପି, ଡିଆଇଜି, ଆଇଜି ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏଭଳି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଅପରାଧୀ ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର; ୨୧ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ‘ଦମନ’ ଅଭିଯାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର