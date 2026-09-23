ଖୋରଧା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା; ୪୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗୁଟଖା ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ୩ ଗିରଫ
ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବେଆଇନ ଗୁଟଖା ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦା ପରିବହନ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ । କୋଲକାତାକୁ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଗୁଟଖା କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : September 23, 2026 at 10:33 AM IST
ଖୋରଧା: ବେଆଇନ ଗୁଟଖା ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦା ପରିବହନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ । ପ୍ରାୟ ୪୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଓ ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି ମେସିନକୁ ଜବତ କରିଛି ଖୋରଧା ସଦର ପୋଲିସ ।ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବେଆଇନ ଗୁଟଖା ଚାଲାଣ:
ଗତ ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଖୋରଧା ସଦର ଥାନାର ଏଏସଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବେଆଇନ ଜର୍ଦ୍ଦା ଓ ଗୁଟଖା ଚାଲାଣ ନେଇ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ । ଖୋରଧା ଏସପି ଓ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାପଙ୍ଗ ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଟ୍ରକ OD-07-BA-6117କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେଥିରୁ ବିନା କୌଣସି ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ପରମିଟ୍ରେ ୬୦୦ ବସ୍ତା (ପ୍ରତି ବସ୍ତାରେ ୩୦ ପ୍ୟାକେଟ୍) ବେଆଇନ ଗୁଟଖା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଣାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ଚେର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବାଉଁଶପାଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ଗୁଟଖା କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ :
ସଦର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ବାଉଁଶପାଳି ସ୍ଥିତ ଏକ କାରଖାନା ଉପରେ ହଠାତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଆଉ ୪୦୦ ବସ୍ତା ଗୁଟଖା, ଅନ୍ୟ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ OD-07-AH-3078 ଗୁଟଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କେମିକାଲ୍, କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ନଗଦ ୨,୯୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ । ଏହି କାରଖାନାଟି ବଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମୋଟ ୧୦୦୦ ବସ୍ତା ଗୁଟଖା/ଜର୍ଦ୍ଦା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪୫ ଲକ୍ଷ, ନଗଦ ୨,୯୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ୨ଟି ମିନି ଟ୍ରକ୍, ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କେମିକାଲ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ୩ଟି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଜବତ କରିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଣା, ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ହରିହର ସାହୁ।
କୋଲକାତାକୁ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ:
ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ତଥା ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର ଅଛୁ । ବେଆଇନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ । ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବେଆଇନ ଗୁଟଖା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦା ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ କୋଲକାତାକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଆମେ ଧରିଛୁ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଥାନାଠାରୁ ଅତି ନିକଟରେ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଟେର୍ ପାଇଲାନି ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଚୋରା ମଦ ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗାଁ ମହିଳା; ରାତି ଅଧରେ ଚଢଉ କରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା