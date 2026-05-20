ବେଆଇନ୍ ବାଲିଘାଟରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଣପାଳ ବେଆଇନ୍ ବାଲିଘାଟରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭୁବନ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 20, 2026 at 3:07 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଭୁବନ ବେଆଇନ୍ ବାଲିଘାଟରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ । ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର । ଆଗକୁ ବି ଏଭଳି ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୋର ସମୟରେ ଭୁବନ ଥାନାଧିକାରୀ ରେଣୁବାଳା ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମହୁଲପାଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟ କଣପାଳ ବେଆଇନ୍ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ବାଲି ଖାଦାନରୁ ଦୁଇଟି ବେଆଇନ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ । ତେବେ ମୃଦଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ । ଏପରିକି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଖସେଇ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନ ଥାନାଧିକାରୀ ରେଣୁବାଳା ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ଏବେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭୁବନ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ତଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି," ଭୁବନ ଥାନା ପୋଲିସ କଣପାଳ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବାଲି ମାଫିଆ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗରଫ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଲଘୁଖଣିଜ ବେଆଇନ ଖନନ ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପି ସବୁ ଥାନାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚୋରା ଲଘୁଖଣିଜ କାରବାର । ବଢି ଚାଲିଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ । ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରେ ଗଁନ୍ଦିଆ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ । ଆଉ ଗତକାଲି ଭୁବନ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବାଲି ମାଫିଆ ।