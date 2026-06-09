‘ଛକି ଶୂନ’ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଞ୍ଚ୍ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ, ହଟହଟା ଅନୁଭବ
ଗୀତ ରିଲିଜ ବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ ମାରି ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 9, 2026 at 10:59 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବରରେ ହଟହଟା ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ରଜରେ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବାରୁ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ। ଗୀତ ରିଲିଜ ବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ ମାରି ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଛକି ଶୂନର ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧି ସ୍ମୃତି ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରାତି ୧୦ଟା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନୁଭବ ଷ୍ଟେଜ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ୍ ଆସି ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବିନା ମାଇକରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଅନୁଭବ। ରଜରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛକିଶୂନର ସାଉଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଯୋଜିକା ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳା ଓ ବହୁ ଅଭିନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ତେବେ ବିଦ୍ଧିବଧ ଭାବେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାଈକ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆଲୋକ ବେହେରା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଆଇଆଇଆସି ଆଲୋକ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ," କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିଲା ସତ ହେଲେ ରାତି ୧୦ ଟା ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲୁ। କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା ତାହା ଗଡ଼ି ଯିବାରୁ ପୋଲିସ ତା କାମ କରିଛି।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଛକି ଶୂନ' ସହ ରଜରେ ଧମାକା କରିବେ ଅନୁଭବ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଛକି ଶୂନ' ଗୀତ 'ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା' ରିଲିଜ, ଅନୁଭବ ଓ ପପୁ ପମ୍ ପମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର