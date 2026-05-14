ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରୁଷିୟ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ୍ କଲା ପୋଲିସ
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ନଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଥିବା "MT Unity" ନାମକ ଏକ ଜାହାଜକୁ ଗତକାଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : May 14, 2026 at 8:33 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରୁଷିୟ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ନଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଥିବା "MT Unity" ନାମକ ଏକ ଜାହାଜକୁ ଗତକାଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଜାହାଜଟି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନେଇ ପାରାଦୀପ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ- IOCL କୁ ଆସିଥିଲା ।
ପାରାଦ୍ୱୀପ ମଡେଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବବିତା ଦେହୁରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, FM TC ମାଲିକାନାରେ "MT Unity" ନାମକ ଏକ ରୁଷିୟ ଜାହାଜ Tresta international ଠାରୁ 3,69,750 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଋଣ ନେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ଫେରାଇ ନଥିଲା । ଫଳରେ ଅର୍ଥ ବଢି ମୂଳ ଓ ସୁଧ ବାବଦକୁ ମୋଟ୍ 4,23,832 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହୋଇଥିଲା । ଋଣ ପରିଶୋଧ ନହେବା କାରଣରୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିଥିଲା । ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜଟିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ JMFC ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ କରାଯିବା ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସମାନ ଘଟଣା ବହୁବାର ଘଟିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି । 2025ରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଜାହାଜରୁ ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କୋକେନ୍ ମିଳିବା ପରେ ସେହି ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବରର ଶିରୋନାମ ପାଲଟି ଥିଲା । ସେହିପରି 2025 ମସିହାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ବକେୟା ବାକି ରଖିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବକେୟା ପରିଶୋଧ ପରେ ସେହି ଜାହାଜଟି ସ୍ବଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ।
ଆଜିର ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାହାଜ ମାଲିକକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ବକେୟା ଋଣ ପଇଠ ପରେ ଜାହାଜକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର