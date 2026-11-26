ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିବାଦ, ୩ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ
Odisha power workers protest: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ସହିଦନଗର ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Published : November 26, 2026 at 9:19 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପ୍ରଧାନ, ଚନ୍ଦକା ଅଞ୍ଚଳର ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ଓ ଅନୁଗୁଳ କିଶାନନଗରର ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ । ଏମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଚଳନ୍ତା ୩୩ KV High-Tension ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଡିସିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ?
ଏହି ଘଟଣାରେ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଦଫା ୧୨୫, ୧୩୨, ୨୨୧, ୨୨୬, ୨୮୫, ୩୫୧(୨)(୩), ୩(୫) ଏବଂ ESMA ଆକ୍ଟ ଧାରା ୬, ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଇନସମ୍ମତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା କରିବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସହିଦନଗର ଥାନାକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ନିଜକୁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଥିବା ୩୩ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଟାୱାରରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସେମାନେ ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଗୁରୁତର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ୩୩ କେଭି ଲାଇନ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟାୱାର ଉପରୁ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଆମଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜଣ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟବିହାର,ସତ୍ୟବିହାର, ହାଇଟେକସ୍ଥିତ ଟାୱାର, ତମଣ୍ଡୋ, ରାଜଭବନ ପାଖ ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ିଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କୋକେଇ ଯାତ୍ରା
୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟାୱାର ଉପରୁ ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟତୀତ ପିପିଲି, ପାରାଦୀପ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ କେହି ଶୁଣୁ ନ ଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର