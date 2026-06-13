ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍

କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାକୁ ଆଣିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

POLICE ARRESTED BHIMSEN TUDU IN MEDICAL STUDENT DEATH CASE
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

POLICE ARRESTED BHIMSEN TUDU, କଟକ : ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏହିଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଭୀମସେନ ନବୋଦୟରେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ।

POLICE ARRESTED BHIMSEN TUDU IN MEDICAL STUDENT DEATH CASE
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
ଫୋନ କଲ, ଚ୍ୟାଟିଂରେ ଉଭୟ ଦିନ ତମାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଛେଦ ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା whatsapp ଚ୍ୟାଟିଂରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ନିଜର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା । ହେଲେ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ଭୀମସେନଙ୍କ ଓଏସ ଟ୍ରେନିଂ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଭୀମସେନ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିସିଭ କରୁ ନଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ । ଯାହା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦିନ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କଲ୍ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା । ହେଲେ ସେ କଲ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ । ଏମିତିକି ଅନ୍ୟର ମୋବାଇଲ୍ ମାଗି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ହେଲେ ସେତବେଳକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧିକାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା । ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଆସି କଟକ କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।
ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ ଖବର ଜାଣି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭୀମସେନ । ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଭୀମସେନ । ଏହାପରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟକ ଆଣିଥିଲା । ଭୀମସେନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ ଜବତ୍ କରାଯାଇ ଏସଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ କୁ ପଠାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।
ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏହିଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏହିଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଡି କେସ ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ BNS 108ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।

କଟକ ଡିସିପି, ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ
କଟକ ଡିସିପି, ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: 'ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫେରାର କରିଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ଡିସିପି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ବନ୍ଧା ହେବେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ! ଫେରାର ଥିବା କହିଲା ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

POLICE ARRESTED BHIMSEN TUDU
MEDICAL STUDENT DEATH CASE
DCP ON MEDICAL STUDENT BOYFRIEND
ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍
DCP ON MEDICAL STUDENT BOYFRIEND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.