ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
POLICE ARRESTED BHIMSEN TUDU, କଟକ : ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏହିଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଭୀମସେନ ନବୋଦୟରେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ।
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
ଫୋନ କଲ, ଚ୍ୟାଟିଂରେ ଉଭୟ ଦିନ ତମାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଛେଦ ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା whatsapp ଚ୍ୟାଟିଂରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ନିଜର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା । ହେଲେ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ଭୀମସେନଙ୍କ ଓଏସ ଟ୍ରେନିଂ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଭୀମସେନ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିସିଭ କରୁ ନଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ । ଯାହା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦିନ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କଲ୍ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା । ହେଲେ ସେ କଲ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ । ଏମିତିକି ଅନ୍ୟର ମୋବାଇଲ୍ ମାଗି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ହେଲେ ସେତବେଳକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧିକାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା । ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଆସି କଟକ କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।
ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ ଖବର ଜାଣି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭୀମସେନ । ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଭୀମସେନ । ଏହାପରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟକ ଆଣିଥିଲା । ଭୀମସେନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ ଜବତ୍ କରାଯାଇ ଏସଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ କୁ ପଠାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।
ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏହିଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଗତ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଡି କେସ ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ BNS 108ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
କଟକ ଡିସିପି, ଋଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: 'ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫେରାର କରିଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ଡିସିପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ବନ୍ଧା ହେବେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ! ଫେରାର ଥିବା କହିଲା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ