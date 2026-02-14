ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ
ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବେ ବି ଫେରାର ରହିଛି ।
କଟକ: ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀକୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଫେରାର ଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବେ ବି ଫେରାର ରହିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପରେସନରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସର 6ଟି ଟିମ୍ ରେ 26 ଜଣ ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ଟା 40 ମିନିଟରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଦୁଇ କଏଦୀ । ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସିଧା ସଳଖ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେଠାରୁ ବିହାର ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳାଇଥିଲା ମଧୁକାନ୍ତ । ଏପରିକି ସେଠାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସେଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ କାମ କରୁଥିଲା । ସେଠାରେ ତାର ନାମ ବାସୁ ପାଣ୍ଡେ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ମଧୁକାନ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଆଶ୍ରମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିଥିଲା । ମଧୁକାନ୍ତର ଗତିଵିଧି ଉପରେ ନଜର କରି ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସିପି କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଫେରାର ହେବାରେ ଯଦି କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼େ, ତେଵେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଫେରାର ୨ ବିହାର ଆସାମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଥିଲା । ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ୨ ଆସାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ୱରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଥିଲା ।
