ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ

ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବେ ବି ଫେରାର ରହିଛି ।

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026 at 9:13 PM IST

2 Min Read
କଟକ: ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀକୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଫେରାର ଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବେ ବି ଫେରାର ରହିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପରେସନରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସର 6ଟି ଟିମ୍ ରେ 26 ଜଣ ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ

ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ଟା 40 ମିନିଟରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଦୁଇ କଏଦୀ । ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସିଧା ସଳଖ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେଠାରୁ ବିହାର ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳାଇଥିଲା ମଧୁକାନ୍ତ । ଏପରିକି ସେଠାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସେଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ କାମ କରୁଥିଲା । ସେଠାରେ ତାର ନାମ ବାସୁ ପାଣ୍ଡେ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ମଧୁକାନ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଆଶ୍ରମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିଥିଲା । ମଧୁକାନ୍ତର ଗତିଵିଧି ଉପରେ ନଜର କରି ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସିପି କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଫେରାର ହେବାରେ ଯଦି କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼େ, ତେଵେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି ।

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀକୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଜଣେ କଏଦୀକୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
ଜେଲର କାନ୍ଥ ଖୋଳି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ବିଚାରଧୀନ ଦୁଇ କଏଦୀ । ଜେଲ୍ କାନ୍ଥର ରଡ୍ କାଟି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ କଏଦୀ । କମ୍ବଳକୁ କାଟି ରସି କରି ଜେଲ୍ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ । ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀ ବିହାରର ରାଜା ସାହାଣୀ ଅବଂ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର । ପାଣିକୋଇଲି ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।
କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
ଫେରାର ହେବା ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଡିଜି ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବିଶେଷକରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରୁ କଏଦୀମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଡିଜି । ତେବେ ଜେଲ୍ ର ଜଣେ ୱାର୍ଡରଙ୍କ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ର ଡିଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ଡିଜି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି କଏଦୀ ମାନେ ଜେଲ୍ କାନ୍ଥ ରଡ୍ କାଟି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ବଳକୁ କାଟି ରଶି କରି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯିଏ ବି ହେଉ କାହାରିକୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଡିଜି । ତେବେ ଜେଲ୍ ରେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ଥିବା ସତ୍ୱେ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ସତ୍ୱେ କେମିତି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ ।
ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ ।


କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଫେରାର ୨ ବିହାର ଆସାମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଥିଲା । ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ୨ ଆସାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ୱରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଥିଲା ।

କଟକ

