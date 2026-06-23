ETV Bharat / state

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା: 5 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ

ଗତ ରବିବାର କେରଳମ୍ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Police arrest 5 people and charge them in court for alleged gang attack on migrant worker
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା: 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR MIGRANT ATTACK, ସମ୍ବଲପୁର: କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବଜାର, ଧୂବାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କେରଳମ୍ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା l ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ପ୍ରେସ ବଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଲେ- ଶିବ ଗଣ୍ଡ (23), ପୃଥ୍ଵୀ ନାଗ (28), ସୁଶାନ୍ତ ସୁନା (38), ସଚିନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ (33) ଓ ସରୋଜ ମେହେର (36) l ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି 23-06-2026 ରେ u/s 126(2)/296/115(2) /133/351(3)/109(1)/3(5) BNSରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l

ଗତ 21 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବଜାର, ଧୂବାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ତଥା ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ l ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିଜେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିଥିଲା l ଏଏସଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ l ଏନେଇ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନାରେ 140/2026 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା l

ସମ୍ବଲପୁରର କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବଜାର, ଧୂବାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କେରଳମ୍ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା l
ସମ୍ବଲପୁରର କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବଜାର, ଧୂବାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କେରଳମ୍ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା l (ETV BHARAT ODISHA)



ଏନେଇ ଗତକାଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା କୌଣସି ଭିଡ଼ ହିଂସା ନୁହେଁ ବରଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରର ଭାଷା ବୁଝି ନପାରିବାରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ଏହିଭଳି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଥିଲା l ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବଜାର ଧୂବାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ କେରଳମ୍ ଉତ୍ତର ଏଲେପି ଜିଲ୍ଲାର ବିଷ୍ଣୁ ଶିବୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ l ସେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ l ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା l ସେ କାମ ଅନ୍ବେଷଣରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ଓ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ l ତେବେ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସେ ଧୂବାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଓ ଭାଷାର ତାରତମ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝି ପରି ନଥିଲେ କି, ତାଙ୍କ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବୁଝି ପରି ନଥିଲେ l ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରଙ୍କ କଥା ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ l ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ l ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ପିଟ କରିଥିଲେ l

ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l
ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l (ETV BHARAT ODISHA)

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚିଥିଲା l ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଥିଲା l ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ନଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା l ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଏସଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନାରେ 140/2026ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କର ଠିକାଦାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ l

ଭିଡ଼ ହିଂସା ପ୍ରତି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଶୁନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ରହିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ଭିଡ଼ ହିଂସା ପ୍ରତି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଶୁନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ରହିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l (ETV BHARAT ODISHA)



ଅନ୍ୟପଟେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ପ୍ରତି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଶୁନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ରହିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା; ମାମଲା ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, CAW ଏଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR MIGRANT ATTACK
ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରବାସୀ ଆକ୍ରମଣ
SAMBALPUR POLICE ON MOB ATTACK
MOB ATTACK MIGRANT WORKER
MOB ATTACK MIGRANT WORKER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.