ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସର ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ: ୪ ଦିନରେ ୧୪୩ ସ୍ନାଚର ଗିରଫ୍, ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ

ନକଲି ପାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Police's anti-snatching campaign during Rath Yatra: 143 snatchers arrested in 4 days, over 250 stolen mobile phones seized
ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସର ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ: ୪ ଦିନରେ ୧୪୩ ସ୍ନାଚର ଗିରଫ୍, ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 6:01 PM IST

|

Updated : July 20, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PURI POLICE ANTI SNATCHING CAMPAIGN, ପୁରୀ : ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ ଜାରି । ମାତ୍ର ୪ ଦିନରେ ୧୪୩ ଜଣ ସ୍ନାଚର ଗିରଫ, ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ । ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଦର୍ଶନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜାରି ରହିଛି ।

ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସର ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ: ୪ ଦିନରେ ୧୪୩ ସ୍ନାଚର ଗିରଫ୍, ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋବାଇଲ, ପର୍ସ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଗତ ୪ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଓ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଟିମ୍‌ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମୋଟ ୧୪୩ ଜଣ ସ୍ନାଚରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଛି ।

୪ ଦିନରେ ୧୪୩ ସ୍ନାଚର ଗିରଫ୍, ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ
୪ ଦିନରେ ୧୪୩ ସ୍ନାଚର ଗିରଫ୍, ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ (ETV BHARAT ODISHA)

କେଉଁ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କେତେ ଗିରଫ୍-

  • ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୪୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍
  • ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୩୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍
  • କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୩୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍
  • ସି ବିଚ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍
  • ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍
  • ତାଳବଣିଆ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍

ପୁରୀ ସହରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜରଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଟିମ୍, ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ।

୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ
୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୁରୀ ପୋଲିସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ଚୋରି, ସ୍ନାଚିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ । ଏପରି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ । ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ପର୍ସ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ନାଚିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ୧୧୨କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ପୁରୀ ପୋଲିସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିରାପଦ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ ।

ନକଲି ପାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ନକଲି ପାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । (ETV BHARAT ODISHA)
ନକଲି ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକୃତ କର୍ମଚାରୀ, ସେବାୟତ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଏନଜିଓ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଏଣ୍ଟରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନକଲି ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ନକଲି ପାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, କେବଳ ବୈଧ ଓ ଅଧିକୃତ ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ନକଲି ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ/ଯୋଗାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନକଲି ପାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ନକଲି ପାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ VIP ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା SJTA

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ: ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : July 20, 2026 at 6:08 PM IST

TAGGED:

ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬
PURI POLICE ANTI SNATCHING CAMPAIGN
ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ
PURI RATH YATRA 2026
ANTI SNATCHING CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.