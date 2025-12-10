ପୁରୀରେ ବଢ଼ୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପୁରୀକୁ ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ।
Published : December 10, 2025 at 8:48 PM IST
Puri gears up for tourism season ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ସାତପଡ଼ା ଆଦି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡିକରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ଦାଗି ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।
ପୁରୀରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ:
ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାକା ଲଗାଯାଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଅନଲାଇନରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଭଳି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି ସେନେଇ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲଗୁଡିକ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ନିଜର ହୋଟେଲ ଓ୍ବେବସାଇଟକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ ଓ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା:
ସେପଟେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବେ ବି ମୁକୁଳା ପଡିଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ । ତେଣୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ପୁରୀ ସହରର ପରିଧି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି । ପୁରୀ ସହର ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା, ବସ ପାର୍କିଂ ରାସ୍ତା, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ଷ୍ଟରଲିନ ଛକ, ତାଳବଣିଆ ଭୂଦାନ ରାସ୍ତା ଆଦି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି । ଅନ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଚୋରି, ରାହାଜାନୀ, ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୁରୀ ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କଡା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପୁରୀ ସହରବାସୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
'ଆହୁରି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ':
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗଳା ବାଟରେ କିଛି ଲୋକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହେଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରୁ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଦରକାର । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଆହୁରି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜୟେସ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ କଡାକଡି ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଠକେଇ କରାଯାଉଛି । ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର । ପୁରୀକୁ ସାରା ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ରୋକି ହେବ ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୁତୁ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ପୁରୀକୁ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ଅସାମାଜିକ ଏବଂ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ସୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଆଇନଜୀବୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ବେଆଇନ ଲଜ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି ତାହାର ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ସେନେଇ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ । ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଗାଡିଗୁଡିକୁ କଡା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ଲାଗି ପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏବେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଯାଉଛି । କେବଳ ଚିରାଚରିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ (AI) କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବେଳାଭୂମି, ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଉ ।"
ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଅନେକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛି । ଅନେକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିର କୌଣସି ସରକାରୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ନଥିବାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନକେ ସମୟରେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଠକେଇ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ତେଣୁ ପୁରୀରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବୁଲି କରିବେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଯିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖିବା, ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅନେକ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟୁର୍ ଟ୍ରଭେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ