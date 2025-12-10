ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ବଢ଼ୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପୁରୀକୁ ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 8:48 PM IST

4 Min Read
Puri gears up for tourism season ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ସାତପଡ଼ା ଆଦି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡିକରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ଦାଗି ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।

ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat)

ପୁରୀରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ:

ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାକା ଲଗାଯାଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଅନଲାଇନରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଭଳି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି ସେନେଇ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲଗୁଡିକ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ନିଜର ହୋଟେଲ ଓ୍ବେବସାଇଟକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୁରୀର ଅନ୍ଧାରିଆ ରାସ୍ତା (ETV Bharat)

ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ ଓ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା:

ସେପଟେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବେ ବି ମୁକୁଳା ପଡିଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ । ତେଣୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ପୁରୀ ସହରର ପରିଧି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି । ପୁରୀ ସହର ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା, ବସ ପାର୍କିଂ ରାସ୍ତା, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ଷ୍ଟରଲିନ ଛକ, ତାଳବଣିଆ ଭୂଦାନ ରାସ୍ତା ଆଦି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି । ଅନ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଚୋରି, ରାହାଜାନୀ, ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୁରୀ ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କଡା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପୁରୀ ସହରବାସୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ (ETV Bharat)

'ଆହୁରି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ':

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗଳା ବାଟରେ କିଛି ଲୋକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହେଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରୁ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଦରକାର । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଆହୁରି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜୟେସ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ କଡାକଡି ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଠକେଇ କରାଯାଉଛି । ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର । ପୁରୀକୁ ସାରା ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ରୋକି ହେବ ।"


ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୁତୁ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ପୁରୀକୁ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ଅସାମାଜିକ ଏବଂ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ସୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat)
ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ଲଜ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:

ଆଇନଜୀବୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ବେଆଇନ ଲଜ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି ତାହାର ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ସେନେଇ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ । ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଗାଡିଗୁଡିକୁ କଡା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ଲାଗି ପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏବେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଯାଉଛି । କେବଳ ଚିରାଚରିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ (AI) କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବେଳାଭୂମି, ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଉ ।"

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)

ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଅନେକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛି । ଅନେକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିର କୌଣସି ସରକାରୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ନଥିବାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନକେ ସମୟରେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଠକେଇ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ତେଣୁ ପୁରୀରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି:

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବୁଲି କରିବେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଯିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖିବା, ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅନେକ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟୁର୍ ଟ୍ରଭେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

